Jueves, 23 de Abril 2026
Quintela se posiciona como líder del PJ en busca de unidad federal en la provincia
Política

Quintela se posiciona como líder del PJ en busca de unidad federal en la provincia

Nicolás Trotta destacó la importancia de un frente amplio para el PJ ante la crisis actual y posicionó a Ricardo Quintela como un potencial candidato en la interna. Su análisis incluye preocupaciones sobre el financiamiento de partidos y la defensa de las PASO como pilares de la democracia.

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El diputado nacional Nicolás Trotta destacó la importancia de construir una propuesta electoral participativa frente a los desafíos democráticos que se avecinan. En su análisis sobre la reorganización del Partido Justicialista (PJ), enfatizó que, aunque este partido debe ser fundamental para el desarrollo social, es necesario formar un frente que trascienda las fronteras partidarias debido a la magnitud de la crisis actual.

Trotta mencionó la necesidad de un esquema de horizontalidad que integre a todos los sectores del movimiento justicialista, citando a referentes como Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Uñac y Ricardo Quintela. Al referirse al gobernador de La Rioja, destacó su potencial como candidato en futuras internas, resaltando su capacidad para contribuir al debate nacional.

El legislador también mostró preocupación por propuestas que intentan modificar el financiamiento de los partidos políticos, defendiendo las PASO como un pilar de la democracia. Se opuso a cualquier intento de privatización institucional, advirtiendo que esto podría llevar a que las instituciones dejen de ser propiedad de la sociedad y se conviertan en herramientas de los políticos, lo que consideró un camino peligroso.

Etiquetas: argentina política partido justicialista ricardo quintela elecciones democracia
TL;DR

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