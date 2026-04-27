Lunes, 27 de Abril 2026
Renuncia sorpresiva en Economía: Frugoni deja su cargo tras omitir bienes en el exterior
Política

Renuncia sorpresiva en Economía: Frugoni deja su cargo tras omitir bienes en el exterior

Carlos Frugoni fue destituido como Secretario de Coordinación de Infraestructura tras ocultar siete departamentos en Miami en sus declaraciones. Su reemplazo será Fernando Herrmann.

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Carlos Frugoni fue destituido de su puesto como secretario de Coordinación de Infraestructura en el Ministerio de Economía tras reconocer que tenía siete departamentos en Miami que no había declarado ante ARCA y la Oficina Anticorrupción. Su reemplazo será Fernando Herrmann, mientras que Mariano Plencovich asumirá como Secretario de Transporte.

Frugoni admitió que pagaba impuestos por sus propiedades en Estados Unidos, pero no en Argentina. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional”, declaró la semana pasada. Había llegado a su cargo a principios de año, gestionando licitaciones y concesiones de obra pública estatal.

Las propiedades de Frugoni, adquiridas entre 2020 y 2022, fueron registradas en el condado de Palm Beach, con valores que oscilan entre US$215.000 y US$216.000. Las compras se realizaron a través de dos sociedades limitadas, Genova LLC y Waki LLC, que no fueron informadas a las autoridades argentinas.

La omisión de estas declaraciones podría ser considerada un delito, y ya existen denuncias penales presentadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso.

Etiquetas: argentina economía gobierno nacional corrupción frugoni obras públicas
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