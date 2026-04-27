Lunes, 27 de Abril 2026
Vecinos de La Troya exigen diálogo con el Gobernador tras interrupción del paso
Política

Vecinos de La Troya exigen diálogo con el Gobernador tras interrupción del paso

Una protesta en La Troya bloquea el acceso a la empresa Sol Frutt, que desarrolla un proyecto olivícola en Guandacol. Los vecinos exigen diálogo con el Gobernador Ricardo Quintela para resolver sus demandas. La falta de comunicación genera tensiones que podrían afectar el desarrollo económico local.

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Una protesta en la zona de La Troya ha interrumpido el tránsito, afectando a la empresa Sol Frutt, que desarrolla un proyecto olivícola cerca de Guandacol. Los manifestantes piden la intervención del Gobernador Ricardo Quintela para abrir un canal de diálogo y atender sus demandas.

El bloqueo se ha realizado en un área crucial, generando problemas en la circulación de vehículos y atrayendo la atención de las autoridades locales. Hasta ahora, no se ha precisado la duración ni el alcance de la protesta, lo que mantiene a los residentes y trabajadores de la empresa en una situación de incertidumbre.

Los vecinos expresan su creciente preocupación por la falta de atención a sus necesidades, lo que ha llevado a esta manifestación. La ausencia de una comunicación efectiva entre los representantes del proyecto y la comunidad ha intensificado las tensiones, lo que podría derivar en un conflicto mayor si no se logra establecer un diálogo directo con el Gobernador.

A medida que la protesta avanza, los habitantes de Guandacol esperan que el Gobierno provincial responda a sus inquietudes y promueva un desarrollo más inclusivo y sustentable en la región, equilibrando así el progreso económico con las necesidades de la comunidad local.

Etiquetas: la rioja guandacol protesta gobierno provincial olivicultura desarrollo sustentable
TL;DR

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