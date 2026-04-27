Vecinos de La Troya exigen diálogo con el Gobernador tras interrupción del paso

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Una protesta en la zona de La Troya ha interrumpido el tránsito, afectando a la empresa Sol Frutt, que desarrolla un proyecto olivícola cerca de Guandacol. Los manifestantes piden la intervención del Gobernador Ricardo Quintela para abrir un canal de diálogo y atender sus demandas.

El bloqueo se ha realizado en un área crucial, generando problemas en la circulación de vehículos y atrayendo la atención de las autoridades locales. Hasta ahora, no se ha precisado la duración ni el alcance de la protesta, lo que mantiene a los residentes y trabajadores de la empresa en una situación de incertidumbre.

Los vecinos expresan su creciente preocupación por la falta de atención a sus necesidades, lo que ha llevado a esta manifestación. La ausencia de una comunicación efectiva entre los representantes del proyecto y la comunidad ha intensificado las tensiones, lo que podría derivar en un conflicto mayor si no se logra establecer un diálogo directo con el Gobernador.

A medida que la protesta avanza, los habitantes de Guandacol esperan que el Gobierno provincial responda a sus inquietudes y promueva un desarrollo más inclusivo y sustentable en la región, equilibrando así el progreso económico con las necesidades de la comunidad local.