Jueves, 16 de Abril 2026
Acuerdo salarial en el Hospital Vera Barros: fin de la protesta de los trabajadores
Salud

Acuerdo salarial en el Hospital Vera Barros: fin de la protesta de los trabajadores

La empresa de seguridad del Hospital Enrique Vera Barros regulariza pagos tras una mediación en la Secretaría de Trabajo, mejorando la atención y la confianza entre trabajadores y directivos.

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Luego de varios días de tensión y protestas, se ha alcanzado un acuerdo que permite regularizar los pagos adeudados a los trabajadores de la empresa de seguridad que presta servicios al Hospital Enrique Vera Barros. Esta situación se resolvió tras una mediación exitosa en la Secretaría de Trabajo, lo que permitió a los empleados levantar la ocupación parcial de la calzada que había afectado el funcionamiento del nosocomio.

El director del hospital, Gabriel Goitea, confirmó que la empresa ya comenzó a cumplir con los compromisos asumidos, y los pagos se están realizando de manera progresiva. Voceros de las negociaciones destacaron que este cumplimiento diario ha generado un clima de confianza entre las partes involucradas.

La resolución del conflicto es positiva tanto para los trabajadores como para los pacientes, quienes habían visto afectada su atención durante los días de protesta. Se espera que la tensión se disipe completamente mientras se supervisa el cumplimiento total de los depósitos pendientes a los empleados, subrayando la importancia del diálogo en la resolución de conflictos laborales en el ámbito de la salud pública.

Etiquetas: hospital enrique vera barros la rioja conflicto laboral protesta mediación servicios de salud
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