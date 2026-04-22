Jueves, 23 de Abril 2026
APOS busca despejar dudas sobre el sistema de cupos de salud en La Rioja
Salud

APOS busca despejar dudas sobre el sistema de cupos de salud en La Rioja

La Administración Provincial de Obra Social aclaró que el sistema de “cupos” no limita la atención médica, sino que regula la facturación. Las urgencias se atienden sin restricciones.

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La Administración Provincial de Obra Social ha emitido un comunicado para aclarar el funcionamiento del sistema de cupos, instando a la comunidad a evitar interpretaciones erróneas que generen preocupación. Aseguran que el acceso a la salud “no está en discusión”, aunque reconocen que el sistema enfrenta un contexto sensible.

El organismo explicó que el concepto de “cupo” no limita la atención al paciente, sino que se refiere a un mecanismo administrativo que regula la facturación de clínicas y sanatorios por prácticas programadas. En caso de que un afiliado se encuentre con una negativa por “cupo”, debe dirigirse a la obra social para recibir una derivación a otro centro con disponibilidad.

Desde la obra social también enfatizaron que las urgencias no están sujetas a estos cupos y deben ser atendidas sin excepciones. Además, aclararon que los turnos médicos dependen de la capacidad de atención de los profesionales, quienes enfrentan una carga laboral considerable debido a su trabajo en el sistema público.

Por último, ante el complicado contexto económico nacional, la administración de recursos se vuelve más estricta. Desde la obra social afirmaron que “administrar con rigor es la única forma de que los recursos alcancen”, buscando tranquilizar a la población que muestra preocupación por el acceso a servicios de salud.

Etiquetas: la rioja obra social salud administración provincial economía reclamos
TL;DR

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