APOS detalla en la Legislatura sus desafíos y el estado actual del sistema de salud en La Rioja

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La presentación de la Administradora General de APOS, Claudia Ortiz, en la Legislatura fue fundamental para abordar la situación de la obra social provincial. La reunión, encabezada por la Vicegobernadora, Teresita Madera, y solicitada por el presidente de la Comisión de Salud, Dr. Juan Carlos Santander, buscó transparentar la realidad económica y operativa de la institución.

Durante el encuentro, se expuso un informe detallado que incluyó procesos administrativos y mejoras en la gestión, además de responder a las inquietudes de los legisladores. Esta instancia fue crucial para argumentar la necesidad de un mayor financiamiento para APOS, con el objetivo de fortalecer su estructura y garantizar la continuidad de los servicios de salud en el contexto económico actual.

La presentación cumplió con la requisitoria de la Comisión de Salud y reafirmó el compromiso de Claudia Ortiz con la transparencia y la rendición de cuentas respecto al funcionamiento de la mayor obra social de la provincia.