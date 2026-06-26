Aumento alarmante de ingresos por accidentes viales en el Hospital Vera Barros

El Hospital Enrique Vera Barros recibe entre 5 y 10 pacientes diarios por accidentes de tránsito, con un 90% de casos leves, pero la gravedad de algunos requiere internación. La concientización vial es crucial para reducir estos episodios y aliviar la presión sobre el sistema de salud.

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La siniestralidad vial se ha convertido en una de las principales causas de atención en el sistema de salud provincial, según el director médico del Hospital Enrique Vera Barros, Gabriel Goitea. Actualmente, el hospital recibe entre 5 y 10 pacientes diarios debido a accidentes de tránsito, una cifra que muestra un incremento notable, especialmente los fines de semana.

El informe revela que cerca del 90% de los ingresos son casos leves, pero el restante es preocupante, ya que requiere hospitalización y, en situaciones críticas, atención en la unidad de terapia intensiva. Los problemas más comunes incluyen politraumatismos, fracturas, traumatismos de cráneo y heridas.

Goitea hizo un llamado a la responsabilidad vial, señalando que muchos de estos incidentes podrían prevenirse con una mayor conciencia entre los conductores. La educación vial y la prevención son esenciales para revertir esta tendencia, ya que el aumento del tránsito durante los fines de semana agrava la situación.

Finalmente, el director instó a la comunidad a reflexionar sobre sus hábitos al volante, resaltando que mejorar la seguridad vial no solo beneficiará a los usuarios de las rutas, sino que también aliviará la carga sobre el sistema de salud provincial, actualmente bajo presión.