Cientos de aspirantes compiten por un lugar en residencias médicas en La Rioja

Más de 100 profesionales de la salud participaron en el examen de residencias médicas, que ofrece 54 vacantes y salarios equiparables a los de planta permanente. La innovación digital, apoyada por la UNLaR, optimiza el proceso.

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Más de 100 profesionales de la salud participaron esta mañana del examen de ingreso a las residencias médicas en La Rioja, que se realizó bajo una nueva modalidad digital. Esta innovación fue posible gracias a la colaboración con la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), que proporcionó la plataforma tecnológica necesaria.

El Ministerio de Salud provincial, a través de Gustavo Douglas Nazareno, director de Capacitación, Investigación y Desarrollo de Recursos Humanos, destacó que no se requirió inversión adicional, lo que optimiza los recursos disponibles. Se ofrecieron 54 vacantes en especialidades críticas para el sistema sanitario local.

A partir de este año, el Estado provincial asumirá el costo total de los haberes de los residentes, quienes recibirán una remuneración equivalente a la de un profesional de planta permanente. Además, la duración de las residencias se ha acortado a 3 años, alineándose con tendencias globales, sin comprometer la calidad de la formación académica.

Estas medidas tienen como objetivo fortalecer el capital humano en el sector público, asegurando que los nuevos especialistas cuenten con el apoyo estatal necesario para su desarrollo profesional.