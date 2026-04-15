Colapso del sistema de salud en La Rioja: preocupación por recortes en el presupuesto nacional

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El Ministro de Salud de La Rioja, Juan Vergara, ha denunciado un "retroceso gravísimo" en el sistema de salud provincial debido a un ajuste nacional que afecta programas esenciales. La reformulación del Programa Remediar, que limitará la canasta de medicamentos de 77 a solo tres, ha generado un fuerte rechazo, especialmente porque se centrará únicamente en enfermedades cardiovasculares, dejando sin cobertura a patologías crónicas como diabetes y enfermedades respiratorias.

Vergara destacó que esta situación obliga a las provincias a asumir costos imprevistos y consideró que forma parte de un ajuste más amplio que afecta la provisión de medicamentos oncológicos y el abastecimiento de vacunas. Afirmó que estas decisiones se han tomado sin consenso con las provincias, impactando el funcionamiento del sistema sanitario.

Otro tema crítico es el financiamiento de las residencias médicas, donde la retirada del Estado nacional ha generado un vacío que las provincias deben cubrir solas. Esto ha llevado a avanzar en un proyecto de ley para reorganizar la formación de especialistas ante un escenario crítico. Además, se ha registrado un alarmante aumento del 48% en las consultas en el sistema público, lo que agrava aún más la situación financiera del sistema de salud.