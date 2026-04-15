Miércoles, 15 de Abril 2026
Colapso del sistema de salud en La Rioja: preocupación por recortes en el presupuesto nacional
Salud

Colapso del sistema de salud en La Rioja: preocupación por recortes en el presupuesto nacional

El Ministro de Salud de La Rioja, Juan Vergara, alertó sobre un "retroceso gravísimo" en el sistema de salud provincial por recortes nacionales. La canasta de medicamentos del Programa Remediar se reduce de 77 a 3, afectando patologías crónicas esenciales y aumentando la demanda en el sistema público en un 48%. Esto podría desbordar hospitales y agravar la crisis sanitaria.

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El Ministro de Salud de La Rioja, Juan Vergara, ha denunciado un "retroceso gravísimo" en el sistema de salud provincial debido a un ajuste nacional que afecta programas esenciales. La reformulación del Programa Remediar, que limitará la canasta de medicamentos de 77 a solo tres, ha generado un fuerte rechazo, especialmente porque se centrará únicamente en enfermedades cardiovasculares, dejando sin cobertura a patologías crónicas como diabetes y enfermedades respiratorias.

Vergara destacó que esta situación obliga a las provincias a asumir costos imprevistos y consideró que forma parte de un ajuste más amplio que afecta la provisión de medicamentos oncológicos y el abastecimiento de vacunas. Afirmó que estas decisiones se han tomado sin consenso con las provincias, impactando el funcionamiento del sistema sanitario.

Otro tema crítico es el financiamiento de las residencias médicas, donde la retirada del Estado nacional ha generado un vacío que las provincias deben cubrir solas. Esto ha llevado a avanzar en un proyecto de ley para reorganizar la formación de especialistas ante un escenario crítico. Además, se ha registrado un alarmante aumento del 48% en las consultas en el sistema público, lo que agrava aún más la situación financiera del sistema de salud.

Etiquetas: la rioja salud programa remediar política de salud ajuste nacional ministerio de salud
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