Sábado, 11 de Abril 2026
Colapso en la salud: Clínica Privada Chilecito alerta sobre críticas deudas acumuladas
Salud

Colapso en la salud: Clínica Privada Chilecito alerta sobre críticas deudas acumuladas

La Clínica Privada Chilecito SRL enfrenta una crisis financiera crítica, con deudas de obras sociales que superan los 90 días. Sin respuesta de las autoridades, la calidad de atención y los salarios de empleados están en riesgo, generando alarma en la comunidad.

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La Clínica Privada Chilecito SRL emitió un comunicado el 10 de abril para informar sobre su grave situación financiera, alertando a las autoridades provinciales y nacionales. La institución enfrenta una crisis provocada por retrasos en los pagos de obras sociales y una notable pérdida de profesionales, lo que ha llevado al sistema de salud local a un estado insostenible.

Se denuncia que la principal obra social de la provincia tiene deudas correspondientes a diciembre de 2025, violando los plazos de pago establecidos en sus convenios. Esta situación no solo compromete el funcionamiento de la clínica, sino que también pone en riesgo los salarios de los empleados y la calidad de atención a los pacientes. La falta de respuesta de las autoridades ha incrementado la incertidumbre entre los trabajadores y usuarios del sistema de salud.

La comunidad se encuentra preocupada, ya que, si la situación no mejora, la clínica podría verse forzada a restringir servicios o incluso a cerrar, dejando a muchos sin atención médica. Expertos advierten que este panorama financiero es un síntoma de problemas estructurales en el sistema de salud provincial que requieren atención inmediata.

Etiquetas: chilecito clínica privada crisis de salud obras sociales la rioja atención médica
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