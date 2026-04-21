Martes, 21 de Abril 2026
Colegio Médico de La Rioja alerta sobre problemas en los pagos de APOS y sugiere soluciones.
Salud

Colegio Médico de La Rioja alerta sobre problemas en los pagos de APOS y sugiere soluciones.

El Colegio Médico de La Rioja alertó sobre la incertidumbre financiera tras el inicio del pago de la deuda de diciembre, mientras persiste el problema del cupo en prestaciones. La presidenta Paola Macías pidió diálogo con autoridades para solucionar la crisis que afecta a 500 profesionales.

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La presidenta del Colegio Médico, Paola Macías, informó que la obra social provincial comenzó el pago de la deuda correspondiente al mes de diciembre, aunque aún no se ha completado la liquidación. La falta de recursos genuinos durante enero ha generado incertidumbre financiera en el sector. “El único mes donde no percibimos nada es en enero. Queremos tener una fecha de pago cierta”, destacó Macías.

Además, los profesionales expresaron su preocupación por la vigencia del cupo para las prestaciones médicas, que limita la cantidad de prácticas autorizadas mensualmente. Si bien esta restricción no afecta a las consultas básicas, impacta negativamente en estudios y análisis complejos. “El cupo entorpece el trabajo de los prestadores y perjudica a los afiliados”, advirtió.

Macías mencionó que el presupuesto se agota rápidamente en otras áreas de salud, como el colegio de bioquímicos, que se queda sin cupo antes de finalizar el mes. La entidad que preside representa a 500 profesionales, que constituyen solo el 5 por ciento del gasto total de la obra social. Ante esta situación, el Colegio Médico ha solicitado una reunión con las autoridades políticas de la provincia para abordar estas limitaciones, aunque no se ha establecido una fecha para el encuentro.

Etiquetas: la rioja colegio médico deuda obra social prestaciones médicas gobierno provincial salud
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