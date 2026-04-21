Martes, 21 de Abril 2026
Crisis en jubilaciones y salud: Pedrali advierte sobre la situación en La Rioja
Salud

Crisis en jubilaciones y salud: Pedrali advierte sobre la situación en La Rioja

La diputada Gabriela Pedrali advirtió sobre el deterioro del sistema social y sanitario en el país, afectando gravemente a adultos mayores que carecen de medicamentos y atención médica. La crisis obliga a muchos a elegir qué tratamientos priorizar, evidenciando una emergencia humanitaria.

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La diputada nacional Gabriela Pedrali advirtió sobre el impacto negativo de las políticas del gobierno de Javier Milei, destacando un agravamiento en el sistema social y de salud del país. Según la legisladora, las medidas de ajuste están afectando gravemente la calidad de vida de los sectores más vulnerables, causando una mayor precariedad en el acceso a derechos básicos.

Durante su exposición, Pedrali hizo hincapié en la difícil situación que enfrentan los adultos mayores, quienes están teniendo serias dificultades para acceder a sus tratamientos médicos. La diputada alertó que muchos se están quedando sin medicamentos y sin atención, lo que agrava su desprotección.

La legisladora de La Rioja también compartió testimonios de ciudadanos que atraviesan crisis económicas extremas. Según Pedrali, la situación es tan crítica que muchas personas deben elegir qué medicamento comprar, priorizando una dolencia sobre otra debido a la imposibilidad de costear todos sus tratamientos, lo que configura una verdadera emergencia humanitaria y sanitaria.

Etiquetas: argentina política gabriela pedrali crisis social salud gobierno nacional
TL;DR

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