Viernes, 17 de Abril 2026
Crisis en la Salud: 76 médicos abandonan La Rioja, generando alarma en el sistema sanitario
Salud

Crisis en la Salud: 76 médicos abandonan La Rioja, generando alarma en el sistema sanitario

La pérdida de médicos en el sistema de salud de La Rioja es alarmante: 60 profesionales se fueron el año pasado y 16 en lo que va de este año. La falta de incentivos y salarios dignos agrava la situación, poniendo en riesgo la atención sanitaria.

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La situación del sistema sanitario en La Rioja se vuelve crítica debido a la pérdida de recursos humanos. La secretaria general de APROSLAR, Claudia Contreras, expresó su preocupación tras la reunión con el Ministro de Salud provincial y representantes de FESPROSA y la CTA, donde se discutió la emigración de profesionales de la salud. En el último año, se registraron 60 médicos que dejaron el sistema, y en lo que va de este año, ya se contabilizan 16 bajas adicionales.

Contreras subrayó que el problema va más allá de los números, afectando el ánimo y la estructura del personal que aún trabaja en el sistema. Los profesionales restantes están enfrentando un agotamiento extremo y denuncian condiciones laborales precarias, así como salarios que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. La presidenta de FESPROSA, Fernanda Boriotti, destacó que la canasta básica para un profesional de la salud debería ser de 2,8 millones de pesos.

Durante la reunión, se cuestionó la viabilidad de los planes presentados por el Ministerio sin una inversión real en recursos humanos. Contreras planteó que, si bien el plan de salud es positivo, falta el personal necesario para implementarlo. Además, la situación se complica con el fin del Plan Remediar y la deuda del Gobierno Nacional, lo que afecta aún más la red de asistencia pública en la provincia.

Etiquetas: la rioja salud recursos humanos aproslar política sanitaria crisis hospitalaria
TL;DR

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