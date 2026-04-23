Jueves, 23 de Abril 2026
Denuncian crisis en el sistema de salud tras marcha por la discapacidad en La Rioja
Salud

Denuncian crisis en el sistema de salud tras marcha por la discapacidad en La Rioja

Un 40% de atraso en los aranceles de servicios para personas con discapacidad genera malestar. La protesta en el Ministerio de Salud busca respuestas y actualización de montos adeudados.

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Un grupo de personas con discapacidad, jubilados autoconvocados y estudiantes universitarios se manifestaron ante el Ministerio de Salud de la Nación para exigir al ministro Mario Lugones que frene el ajuste en discapacidad. Esta movilización surge como respuesta a las políticas de ajuste fiscal implementadas por el Gobierno de Javier Milei, que han dejado a este sector en una situación crítica.

La protesta, organizada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyó la entrega de un petitorio que destaca la "grave situación" que enfrentan estas personas debido a recortes en el presupuesto y el cierre de organismos públicos. Los manifestantes señalaron que los prestadores de servicios bajo el programa Incluir Salud no han recibido compensaciones desde octubre del año anterior y enfrentan un atraso del 40% en sus aranceles.

Además, criticaron la distribución de medicamentos a través de este programa, calificándola de "deficiente" y demandaron una regularización urgente. La marcha también se opone a un proyecto de ley que busca modificar la legislación de emergencia en discapacidad, argumentando que esta iniciativa introduce más barreras y vulnera derechos ya existentes.

La movilización representa un llamado de atención a las autoridades, enfatizando la necesidad de mayor protección y reconocimiento hacia un sector que enfrenta un alarmante desamparo.

Etiquetas: argentina gobierno nacional protesta discapacidad ajuste fiscal derechos humanos
TL;DR

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