Denuncian crisis en el sistema de salud tras marcha por la discapacidad en La Rioja

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Un grupo de personas con discapacidad, jubilados autoconvocados y estudiantes universitarios se manifestaron ante el Ministerio de Salud de la Nación para exigir al ministro Mario Lugones que frene el ajuste en discapacidad. Esta movilización surge como respuesta a las políticas de ajuste fiscal implementadas por el Gobierno de Javier Milei, que han dejado a este sector en una situación crítica.

La protesta, organizada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyó la entrega de un petitorio que destaca la "grave situación" que enfrentan estas personas debido a recortes en el presupuesto y el cierre de organismos públicos. Los manifestantes señalaron que los prestadores de servicios bajo el programa Incluir Salud no han recibido compensaciones desde octubre del año anterior y enfrentan un atraso del 40% en sus aranceles.

Además, criticaron la distribución de medicamentos a través de este programa, calificándola de "deficiente" y demandaron una regularización urgente. La marcha también se opone a un proyecto de ley que busca modificar la legislación de emergencia en discapacidad, argumentando que esta iniciativa introduce más barreras y vulnera derechos ya existentes.

La movilización representa un llamado de atención a las autoridades, enfatizando la necesidad de mayor protección y reconocimiento hacia un sector que enfrenta un alarmante desamparo.