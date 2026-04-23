Jueves, 23 de Abril 2026
Desfinanciamiento en salud: Programa Remediar en riesgo por el recorte nacional
Salud

Desfinanciamiento en salud: Programa Remediar en riesgo por el recorte nacional

El ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, denunció un drástico recorte en el Programa Remediar, que afectará a más de 100 centros de salud. Solo quedarán 3 medicamentos esenciales, lo que impactará gravemente a pacientes con enfermedades crónicas. Además, la interrupción de medicamentos oncológicos obligará a la provincia a asumir costos. La situación crítica del sistema de salud se agudiza ante el desfinanciamiento nacional.

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El ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, denunció el "sistemático desfinanciamiento" del sistema de salud pública por parte del Gobierno Nacional. Durante una conferencia de prensa, Vergara, acompañado por la diputada nacional Gabriela Pedralli y la coordinadora del Plan Provincial de Salud, Romina Cuello, expuso que la reducción y discontinuación de programas sanitarios está generando un escenario crítico en todo el país.

Uno de los aspectos más preocupantes es la drástica reducción del Programa Remediar, que dejará de ofrecer más de 70 medicamentos y se limitará a solo 3, restringidos a patologías cardiovasculares. En La Rioja, este programa abastecía a más de 100 centros de salud y hospitales, manejando cerca de 3.400 botiquines anuales y más de 360.000 recetas. Esta reducción impactará gravemente en pacientes con enfermedades crónicas y en la población infantil, que perderán acceso a tratamientos esenciales.

Además, el ministro advirtió sobre la interrupción de la provisión de medicamentos oncológicos, lo que obligó a la provincia a comprar con fondos propios para no interrumpir tratamientos. Vergara también destacó que el Estado Nacional ha dejado de financiar y regular las residencias médicas, creando un vacío que obliga a las provincias a garantizar la formación de especialistas y la continuidad del sistema sanitario.

Etiquetas: la rioja salud gobierno nacional programa remediar políticas de salud medicina
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