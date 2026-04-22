Miércoles, 22 de Abril 2026
La Rioja se mantiene libre de chikungunya mientras Argentina registra 268 contagios nuevos.
Salud

La Rioja se mantiene libre de chikungunya mientras Argentina registra 268 contagios nuevos.

Argentina reporta 268 nuevos casos de chikungunya, con un total de 837 confirmados, pero La Rioja se mantiene libre de contagios. La vigilancia sanitaria se intensifica.

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Un aumento notable en los casos de chikungunya ha sido reportado en Argentina, con un total de 268 nuevos contagios. Hasta el momento, La Rioja se mantiene libre de la enfermedad, según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) de la semana epidemiológica 14 de 2026. A nivel nacional, los casos confirmados y probables ascienden a 837, con un predominio de casos autóctonos.

La mayor concentración de contagios se da en la región NOA, donde Salta registra la mayor cantidad, con 494 casos. Tucumán y Jujuy también han reportado focos de transmisión significativos, con 144 y 80 casos respectivamente. El Ministerio de Salud de la Nación ha intensificado la vigilancia para detectar cambios en la circulación viral y mejorar la respuesta sanitaria.

En cuanto a virus respiratorios, la situación permanece estable, con casos de influenza en niveles bajos. Se ha confirmado un total de 18 nuevos casos de influenza A(H3N2), acumulando 136 casos en total. Además, se reportaron 5 nuevos casos de dengue en varias provincias, destacando un incremento en la notificación de casos probables.

Etiquetas: argentina chikungunya salud pública epidemiología ministerio de salud virus respiratorios
TL;DR

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