Luis de la Fuente, el cardiólogo de 93 años que inspira desde La Rioja

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El Día Nacional de la Cardiología celebra la labor de profesionales que han impactado significativamente en la salud cardiovascular en Argentina. Luis de la Fuente, un destacado cardiólogo, continúa activo a sus 93 años, siendo un referente internacional en esta especialidad. Su trayectoria incluye importantes avances, como la creación del stent con medicamento y la realización de una angioplastia parcial en 1965, lo que lo posicionó como uno de los pioneros en su campo.

La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), fundada en 1937, es homenajeada en este día por su compromiso con la salud del corazón de los argentinos. Luis de la Fuente, quien se graduó del Colegio Nacional “Joaquín V. González” de La Rioja, ha sido precursor en áreas como la cardiología invasiva e intervencionista. Su candidatura al Premio Nobel de Medicina en 2021 subraya su influencia y contribuciones al ámbito cardiovascular, incluyendo el descubrimiento del seno coronario.

Además, su colaboración con el Dr. René G. Favaloro fue fundamental para la creación del Instituto Modelo de Cardiología en Buenos Aires. Entre sus logros, se destaca la creación de una arteria artificial en laboratorio, un avance que ha revolucionado la medicina cardiovascular moderna.