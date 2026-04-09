Jueves, 9 de Abril 2026
Luis de la Fuente, el cardiólogo de 93 años que inspira desde La Rioja
Salud

Luis de la Fuente, el cardiólogo de 93 años que inspira desde La Rioja

Luis de la Fuente, referente mundial en cardiología, continúa activo a sus 93 años, destacándose por innovaciones que revolucionaron la salud cardiovascular. Su legado incluye la creación de un stent y la realización de angioplastias pioneras, resaltando la importancia de la prevención en la salud del corazón.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 53 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Día Nacional de la Cardiología celebra la labor de profesionales que han impactado significativamente en la salud cardiovascular en Argentina. Luis de la Fuente, un destacado cardiólogo, continúa activo a sus 93 años, siendo un referente internacional en esta especialidad. Su trayectoria incluye importantes avances, como la creación del stent con medicamento y la realización de una angioplastia parcial en 1965, lo que lo posicionó como uno de los pioneros en su campo.

La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), fundada en 1937, es homenajeada en este día por su compromiso con la salud del corazón de los argentinos. Luis de la Fuente, quien se graduó del Colegio Nacional “Joaquín V. González” de La Rioja, ha sido precursor en áreas como la cardiología invasiva e intervencionista. Su candidatura al Premio Nobel de Medicina en 2021 subraya su influencia y contribuciones al ámbito cardiovascular, incluyendo el descubrimiento del seno coronario.

Además, su colaboración con el Dr. René G. Favaloro fue fundamental para la creación del Instituto Modelo de Cardiología en Buenos Aires. Entre sus logros, se destaca la creación de una arteria artificial en laboratorio, un avance que ha revolucionado la medicina cardiovascular moderna.

Etiquetas: argentina cardiología día nacional de la cardiología sociedad argentina de cardiología luis de la fuente medicina
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2925 articles →

Artículos relacionados

Niña de 7 años se accidenta al caer de una ventana en un colegio riojano

Brotes de Chikungunya en La Rioja: recomendaciones para cuidar la salud familiar

Prevención y salud cardíaca: Argentina celebra el Día de la Cardiología hoy
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar