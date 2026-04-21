Martes, 21 de Abril 2026
Médicos de La Rioja buscan mejorar su situación financiera con nueva Caja Complementaria
Salud

Médicos de La Rioja buscan mejorar su situación financiera con nueva Caja Complementaria

Autoridades de La Rioja se reunieron con profesionales de San Juan para fortalecer la seguridad social en salud, buscando implementar una Caja Complementaria que beneficie a médicos y jubilados.

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La reunión entre autoridades del Colegio y el Consejo de Médicos de La Rioja y sus pares de San Juan se centró en el avance de la Caja Complementaria para Profesiones Liberales en la provincia. Encabezada por el Dr. Oscar Villalba y el Dr. Jorge Tissera, la comitiva riojana buscó intercambiar experiencias sobre la implementación de este sistema de previsión.

La Caja de Previsión de Médicos, Odontólogos y Bioquímicos de San Juan, con 30 años de trayectoria y 3.600 socios, fue presentada como un modelo a seguir. Los representantes riojanos subrayaron la importancia de establecer una gestión que garantice beneficios compensatorios de calidad y que sea eficiente y transparente.

Este encuentro se suma a los esfuerzos realizados en la Cámara de Diputados de La Rioja, donde hace un mes se discutieron los detalles de un proyecto de ley para mejorar las jubilaciones de los profesionales de la salud. La iniciativa, presentada inicialmente por la ex diputada Teresa Luna, busca saldar una deuda histórica con estos trabajadores, permitiéndoles acceder a jubilaciones que reflejen su dedicación y años de servicio.

Participaron también del encuentro por parte de la Caja sanjuanina, el Dr. Ricardo Peñati, el Dr. Daniel Arias, el Dr. Hugo Castro y la Dra. Lilian Augone, quienes ofrecieron su apoyo técnico para facilitar el proceso de adaptación en La Rioja.

Etiquetas: la rioja colegio de médicos caja complementaria san juan salud seguridad social
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