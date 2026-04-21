Martes, 21 de Abril 2026
Médicos de La Rioja y San Juan celebran avance en proyecto de caja previsional
Salud

Médicos de La Rioja y San Juan celebran avance en proyecto de caja previsional

Avanza la creación de una caja previsional para médicos en La Rioja, inspirada en el modelo de San Juan, que beneficiará a los profesionales de la salud locales con una jubilación acorde a su trayectoria.

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El proyecto para establecer una caja previsional para médicos en La Rioja avanza, buscando mejorar la seguridad social de los profesionales de la salud. Autoridades del Colegio y el Consejo de Médicos de La Rioja visitaron San Juan para intercambiar experiencias sobre la implementación de la Caja Complementaria para Profesiones Liberales.

La delegación estuvo liderada por el Dr. Oscar Villalba y el Dr. Jorge Tissera, quienes se reunieron con el Dr. Mario Penizotto, presidente de la Caja de Previsión de Médicos de San Juan. La elección de esta provincia se debe a su trayectoria de 30 años y a su sistema de beneficios que asegura la estabilidad económica de jubilados y pensionados.

Este intercambio técnico complementa el trabajo legislativo en la Cámara de Diputados de La Rioja, donde hace un mes se discutieron los detalles del proyecto de ley, inicialmente presentado por la ex diputada Teresa Luna. La iniciativa busca atender una deuda histórica con los médicos, permitiéndoles acceder a jubilaciones justas por su labor.

Además, los representantes sanjuaninos ofrecieron apoyo técnico para facilitar la transición hacia un sistema de previsión propio en La Rioja, lo que promete mejorar las condiciones laborales de los médicos de la región.

Etiquetas: la rioja caja previsional médicos san juan seguridad social política provincial
TL;DR

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