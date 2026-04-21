Martes, 21 de Abril 2026
Milei enfrenta críticas de Pedrali por la crisis en jubilaciones y salud en la provincia
Salud

Milei enfrenta críticas de Pedrali por la crisis en jubilaciones y salud en la provincia

La legisladora Paula Pedrali denunció la crítica situación de jubilaciones y salud, destacando que miles de adultos mayores enfrentan la falta de medicamentos y atención médica, lo que configura una emergencia sanitaria.

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La legisladora Paula Pedrali expresó su preocupación por la situación crítica que enfrentan los adultos mayores en relación con las jubilaciones y el sistema de salud en Argentina. Durante su discurso, señaló que las políticas de ajuste del Gobierno están afectando directamente la calidad de vida de los sectores más vulnerables, causando serios problemas en el acceso a derechos básicos.

Pendrali destacó que muchos jubilados se encuentran en una situación de desprotección, enfrentando dificultades para adquirir medicamentos y recibir atención médica. La diputada mencionó que recibe testimonios constantes de ciudadanos que deben elegir entre diferentes tratamientos debido a la imposibilidad de cubrir todos los costos de sus recetas. Esto ha llevado a una emergencia humanitaria y sanitaria que exige atención urgente.

La legisladora hizo hincapié en que el aumento de precios en los medicamentos y la precariedad de los servicios de salud están generando un clima de incertidumbre y angustia entre la población. Ante esta realidad, Pedrali instó al Gobierno a reconsiderar sus políticas y a garantizar el acceso a tratamientos médicos y cobertura de medicamentos para todos.

Etiquetas: argentina política jubilaciones salud emergencia humanitaria paula pedrali
TL;DR

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