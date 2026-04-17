Sábado, 18 de Abril 2026
Mirtha Legrand se aleja de la pantalla: su salud preocupa a los fans del programa
Salud

Mirtha Legrand se aleja de la pantalla: su salud preocupa a los fans del programa

Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa por problemas de salud, delegando en Juana Viale. La conductora, que asistió a un evento reciente, se encuentra en reposo y no participará en la Gala benéfica del Teatro Nacional Cervantes.

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La conductora Mirtha Legrand ha suspendido la grabación de su programa debido a problemas de salud. Este viernes, tanto ella como su nieta Juana Viale estaban preparadas para grabar los programas que se emitirían en El Trece durante el fin de semana, pero un inconveniente de salud obligó a Viale a asumir el control de ambas emisiones.

La última aparición pública de Legrand fue el viernes pasado en el teatro Lola Membrives, donde asistió a la obra Rocky. Aunque recibió elogios del público, durante la semana comenzó a experimentar síntomas de un resfriado que se acentuaron por el clima húmedo en Buenos Aires. A pesar de su malestar, participó en un evento social en su hogar, pero su condición se agravó, llevándola a decidir descansar.

Su agenda incluía asistir a la Gala benéfica de la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, pero el miércoles comunicó a Carolina Petroni de Bereciartua, presidenta de la asociación, que no podría asistir. En cuanto a los programas que llevará Juana Viale, se espera un debate sobre política y espectáculo, con invitados como Edgardo Alfano y la senadora Carolina Losada.

Etiquetas: argentina televisión salud Mirtha Legrand Juana Viale espectáculos
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