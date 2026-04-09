Niña de 7 años se accidenta al caer de una ventana en un colegio riojano

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Un grave accidente se produjo en la Escuela de Gestión Comunitaria de La Rioja, donde una menor resultó herida durante una actividad escolar. Al parecer, un grupo de alumnas intentó salir del aula por una ventana como parte de un juego, lo que provocó que una de ellas cayera al suelo, impactando su rostro y cabeza.

Los protocolos de emergencia se activaron de inmediato, y aunque la niña estaba consciente, fue trasladada a un centro de salud para estudios más profundos. Fuentes cercanas al caso informaron que se encontraba estable al momento de la derivación, y la familia acompañó el proceso.

Este incidente ha generado inquietud en la comunidad educativa, que se ha unido para apoyar a la familia afectada. La situación resalta la necesidad de revisar las medidas de seguridad durante las actividades escolares, con padres pidiendo a las autoridades que se fortalezcan las normativas para prevenir futuros accidentes. Algunos cuestionan la supervisión en estas actividades y la capacitación del personal para manejar emergencias.

La Dirección de Educación provincial deberá abordar este suceso, el cual plantea importantes reflexiones sobre la seguridad en los entornos educativos, no solo en La Rioja, sino en otras regiones del país.