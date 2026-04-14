Martes, 14 de Abril 2026
Pacientes en La Rioja enfrentan demoras en atención médica por paro de médicos de cabecera
Salud

Pacientes en La Rioja enfrentan demoras en atención médica por paro de médicos de cabecera

Médicos de cabecera en La Rioja cesarán actividades por tres días a partir del 13 de abril, denunciando una reducción de más del 50% en sus honorarios por parte de PAMI. Se solicita a los afiliados tomar precauciones ante la falta de atención programada.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 59 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Médicos de cabecera que brindan servicios para PAMI iniciarán un cese de actividades de tres días a partir del lunes 13 hasta el miércoles 15 de abril. Esta medida, que se extiende a nivel nacional, responde a una resolución reciente que modifica el sistema de pago a los profesionales, resultando en una reducción de más del 50% en sus honorarios.

Los facultativos locales, al unirse a esta protesta, han suspendido todas las prestaciones y atenciones, lo que generará un impacto significativo en la atención de los afiliados. En su comunicado, los médicos aconsejan a quienes necesiten asistencia urgente que se dirijan a la guardia médica de su clínica asignada durante este período.

La situación refleja las dificultades económicas que enfrentan los médicos, quienes advierten que este cambio no solo afecta su actividad, sino que también podría repercutir en la calidad de atención que reciben los afiliados al PAMI. Este conflicto se inserta en un contexto más amplio de reclamos de diferentes sectores de la salud, donde la sostenibilidad de los ingresos se ha vuelto una preocupación central.

Etiquetas: argentina pami paro de médicos salud economía atención médica
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3021 articles →

Artículos relacionados

Reducción de medicamentos en La Rioja genera preocupación entre pacientes y profesionales de la salud

Colapso en la salud: Clínica Privada Chilecito alerta sobre críticas deudas acumuladas

Comienza la inmunización en La Rioja con 5.000 dosis de vacunas antigripales este fin de semana
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar