Pacientes en La Rioja enfrentan demoras en atención médica por paro de médicos de cabecera

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Médicos de cabecera que brindan servicios para PAMI iniciarán un cese de actividades de tres días a partir del lunes 13 hasta el miércoles 15 de abril. Esta medida, que se extiende a nivel nacional, responde a una resolución reciente que modifica el sistema de pago a los profesionales, resultando en una reducción de más del 50% en sus honorarios.

Los facultativos locales, al unirse a esta protesta, han suspendido todas las prestaciones y atenciones, lo que generará un impacto significativo en la atención de los afiliados. En su comunicado, los médicos aconsejan a quienes necesiten asistencia urgente que se dirijan a la guardia médica de su clínica asignada durante este período.

La situación refleja las dificultades económicas que enfrentan los médicos, quienes advierten que este cambio no solo afecta su actividad, sino que también podría repercutir en la calidad de atención que reciben los afiliados al PAMI. Este conflicto se inserta en un contexto más amplio de reclamos de diferentes sectores de la salud, donde la sostenibilidad de los ingresos se ha vuelto una preocupación central.