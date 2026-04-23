Recorte en Programa Remediar: solo tres medicamentos afectarán a pacientes riojanos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, junto a la diputada nacional Gabriela Pedrali, brindó una conferencia de prensa para alertar sobre el inminente colapso del sistema sanitario provincial. La principal preocupación radica en el recorte drástico del Programa Remediar, una política pública con más de 20 años de historia que garantizaba el acceso a fármacos básicos en los centros de atención primaria. Según detallaron las autoridades, la canasta de 78 medicamentos esenciales que enviaba el Gobierno Nacional se reducirá a apenas 3 reactivos, dejando sin cobertura tratamientos críticos para miles de riojanos.

Durante su intervención, el ministro Vergara fue tajante al describir el panorama actual y la falta de acompañamiento federal. "Va a llegar un momento en que el sistema va a colapsar, tenemos un gobierno nacional que se retira cada vez más de las provincias en cuanto a la asistencia del sistema sanitario", advirtió el funcionario. Vergara explicó que la provincia está realizando un esfuerzo administrativo y financiero sin precedentes para cubrir baches en áreas sensibles, como la producción de medicamentos oncológicos, que antes dependían del flujo nacional.

La diputada Gabriela Pedrali, por su parte, calificó las medidas de la gestión de Javier Milei como un "abandono" sistemático que atenta contra el federalismo. "Estas políticas de abandono demuestran su crueldad en cada política pública que avanza este gobierno nacional", sentenció la legisladora. Pedrali enfatizó que el recorte no solo afecta a quienes padecen enfermedades crónicas, sino que también impacta en los programas preventivos y en la distribución de vacunas, lo que podría derivar en un rebrote de enfermedades ya controladas.

El impacto en La Rioja es tangible: la provincia solía recibir unos 3.400 botiquines anuales destinados a 100 centros de salud y hospitales. Con la nueva disposición, la llegada de insumos se ha desplomado, obligando a la gestión provincial a recurrir a partidas de emergencia. "Tratamos de suplir todas las deficiencias, como la producción de medicamentos oncológicos, donde la provincia tuvo que recurrir a fondos propios para financiar esos tratamientos", explicó Vergara, señalando que la burocracia actual entorpece la continuidad de los pacientes.

Desde el ámbito legislativo, Pedrali adelantó que el bloque riojano llevará el reclamo al Congreso de la Nación para exigir explicaciones y frenar la desaparición del programa. "Desde la Cámara de Diputados estamos preocupados por un abandono más, o la desaparición de Remediar. Vamos a rechazar esto y pedir explicaciones sobre cómo piensan seguir acompañando a la sociedad", afirmó. La legisladora también recordó que se están incumpliendo leyes vigentes, como la emergencia en discapacidad, votada repetidamente en la Cámara.

La conferencia también puso el foco en otros programas desfinanciados, como Incluir Salud, que ha dejado de proveer prótesis y medicamentos complejos, y el retiro de las becas para residencias médicas. Según las autoridades, estas decisiones trasladan toda la carga financiera a las provincias en un contexto de coparticipación resentida. "Siguen cargando a las provincias argentinas el sistema de salud, cuando todos saben del desfinanciamiento", denunció Pedrali, quien vinculó esta crisis con el aumento de la pobreza infantil en el país.

Finalmente, el gobierno provincial confirmó que no descarta agotar las instancias legales para revertir esta situación. Vergara insistió en que la prioridad es que "no cortemos ningún tratamiento", mientras que Pedrali aseguró que trabajarán en la Justicia por la "restitución completa de Remediar". El encuentro concluyó con un llamado a la reflexión sobre el rol del Estado, cuestionando una gestión nacional que, a juicio de los funcionarios riojanos, no muestra interés por el desarrollo integral ni la salud de la población.