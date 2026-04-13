Reducción de medicamentos en La Rioja genera preocupación entre pacientes y profesionales de la salud

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La reformulación del Programa Remediar generará una notable disminución en la disponibilidad de medicamentos en el primer nivel de atención. A partir de septiembre, solo se permitirán tres medicamentos en los botiquines, lo que ha suscitado preocupación entre las autoridades sanitarias del NOA sobre el acceso a tratamientos esenciales en un momento crítico para la salud pública.

Durante un encuentro entre los Ministerios de Salud del NOA y la Mesa de Medicamentos y Vacunas, se anunció que entre junio y agosto se distribuirán botiquines con 16 medicamentos, una transición que precede la drástica reducción. En el esquema actual, se estaban entregando botiquines con 56 tipos de medicamentos, cifra que se reducirá a 30 en mayo.

Las autoridades provinciales han solicitado aclaraciones sobre cómo se implementará esta estrategia, ya que podría afectar la salud de la población. Se programaron reuniones técnicas para discutir estos cambios y sus posibles efectos en cada jurisdicción. Además, se planteó la preocupación por la falta de vacunas de calendario, que impacta en las estrategias de inmunización locales.

Desde su creación en 2002, el Programa Remediar ha garantizado el acceso a medicamentos esenciales a más de 8.000 instituciones, beneficiando a cerca de 19 millones de personas que dependen del sistema público. Sin embargo, la nueva reducción marcará un cambio significativo, priorizando únicamente la atención de patologías cardiovasculares.