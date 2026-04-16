Reunión de salud en La Rioja: gremios buscan respuestas ante la crisis del sector

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El jueves, a las 11:30 horas, se llevará a cabo una reunión crucial entre las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia y representantes de los trabajadores del sector salud, liderados por Fernanda Bariotti de FESPROSA y Hugo «Cachorro» Godoy de la CTA Autónoma. La cita se enfoca en la crítica situación del sistema público de salud y las condiciones laborales del personal.

Las organizaciones sindicales han manifestado su preocupación por la "grave crisis sanitaria" que afecta tanto al país como a la provincia. La reunión busca establecer un diagnóstico conjunto y proponer soluciones urgentes ante los problemas estructurales que impactan la atención pública. Los gremios esperan que sea un espacio de escucha efectiva que conduzca a resultados concretos para mejorar la situación.

Además, se ha expresado un fuerte descontento entre los profesionales de la salud debido a la falta de recursos y personal en hospitales y centros de salud, lo que ha generado una atención crítica a los pacientes. Este encuentro es visto como una oportunidad para que las autoridades se comprometan a abordar las demandas de los trabajadores y mejorar la calidad del servicio de salud.