Urgente: Vacunación contra el dengue en La Rioja se intensifica ante brote inminente

El Gobierno de La Rioja recuerda la importancia de completar el esquema de vacunación contra el dengue. Se deben aplicar la segunda dosis al menos tres meses después de la primera. La inmunización es clave para prevenir formas graves de la enfermedad.

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El Gobierno de La Rioja, a través del Ministerio de Salud, enfatiza la necesidad de completar el esquema de vacunación contra el dengue. Se recuerda a quienes ya recibieron la primera dosis que deben asistir a los vacunatorios habilitados para aplicarse la segunda dosis y así lograr una adecuada protección contra la enfermedad.

La jefa de Inmunizaciones, Silvia De Donatis, indicó que las personas entre 15 y 59 años que han recibido la primera dosis deben vacunarse nuevamente, respetando un intervalo mínimo de tres meses. Se observó que muchos no han completado su esquema de inmunización, por lo que se les recomienda visitar el centro de salud más cercano o el Hospital de Fátima.

La vacunación está disponible los fines de semana en el Parque de la Ciudad y el Parque de las Juventudes, con horarios específicos para cada uno. De Donatis subrayó que la eficacia de la vacuna se alcanza solo con ambas dosis aplicadas y 14 días después de la segunda. Además, se destacó la importancia de complementar la vacunación con medidas preventivas para controlar la proliferación del mosquito Aedes aegypti.