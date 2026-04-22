El plan PLANTUR 360 busca impulsar el turismo sostenible en La Rioja

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Referentes del turismo de Argentina se reunieron en una nueva jornada de trabajo organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La delegación de La Rioja, encabezada por el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, y el secretario de Turismo, José Rosa, presentó una propuesta centrada en el desarrollo equitativo y sostenible de la industria turística.

El plan PLANTUR La Rioja 360 fue el eje de la intervención riojana, el cual busca posicionar a la provincia como un destino turístico innovador y trazar un camino hacia un desarrollo que respete el medio ambiente y fortalezca las economías locales. Rosa enfatizó la importancia de que la mirada federal se traduzca en soluciones concretas para destinos emergentes.

A pesar de los avances en el posicionamiento turístico de La Rioja, se subrayaron las barreras que aún existen, especialmente en cuanto a la necesidad de inversión en infraestructura y conectividad. La delegación destacó que el turismo argentino requiere de políticas inclusivas que consideren las necesidades de todas las provincias.