Suben los boletos interprovinciales en La Rioja: impacto en viajeros y turismo

El reciente aumento en el costo de los pasajes interprovinciales ha generado inquietud entre los usuarios del servicio en La Rioja. Este viernes, se registró una suba de entre el 10% y el 12% en los precios, lo que afecta a quienes necesitan viajar por motivos laborales o familiares.
Los nuevos precios ya son evidentes en los destinos más demandados. Por ejemplo, el viaje a Chilecito cuesta $19.000, mientras que el pasaje a Villa Unión asciende a $24.000. El trayecto hacia Vinchina se posiciona como uno de los más caros, alcanzando $27.000.
Desde el sector del transporte explicaron que este ajuste es necesario para mantener el servicio, pero advirtieron que los precios pueden variar según la empresa y el destino. Se recomienda a los usuarios consultar la disponibilidad y los precios actuales en las boleterías antes de realizar su viaje, ya que el impacto de este aumento es inmediato en un contexto económico ya complicado.