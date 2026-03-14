Sábado, 14 de Marzo 2026
Suben los boletos interprovinciales en La Rioja: impacto en viajeros y turismo
Turismo

Suben los boletos interprovinciales en La Rioja: impacto en viajeros y turismo

Los pasajes interprovinciales en La Rioja han aumentado entre un 10% y 12%. Viajar a Chilecito costará $19.000 y a Villa Unión $24.000, lo que preocupa a los usuarios.

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El reciente aumento en el costo de los pasajes interprovinciales ha generado inquietud entre los usuarios del servicio en La Rioja. Este viernes, se registró una suba de entre el 10% y el 12% en los precios, lo que afecta a quienes necesitan viajar por motivos laborales o familiares.

Los nuevos precios ya son evidentes en los destinos más demandados. Por ejemplo, el viaje a Chilecito cuesta $19.000, mientras que el pasaje a Villa Unión asciende a $24.000. El trayecto hacia Vinchina se posiciona como uno de los más caros, alcanzando $27.000.

Desde el sector del transporte explicaron que este ajuste es necesario para mantener el servicio, pero advirtieron que los precios pueden variar según la empresa y el destino. Se recomienda a los usuarios consultar la disponibilidad y los precios actuales en las boleterías antes de realizar su viaje, ya que el impacto de este aumento es inmediato en un contexto económico ya complicado.

Etiquetas: la rioja chilecito transporte economía aumento de tarifas usuarios del servicio
TL;DR

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